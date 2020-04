Toni Kroos se convirtió en tendencia al soltar una declaraciones en las que se mostraba contrario a la reducción de salarios en el Real Madrid a causa de esta pandemia por el coronavirus que ha puesto al mundo del deporte en jaque. Las palabras del futbolista alemán no cayeron bien en el alto mando de la directiva merengue que igual recortó en 10% el salario de los futbolistas.

Esto genero suma polémica en España, uno de los países más afectados en el mundo por el COVID-19. Que el volante del equipo de Zinedine Zidane dijera estar en contra de bajarse el sueldo por esta pandemia y que él y los futbolistas debían ver convenientemente cómo iban a donar su dinero, causó todo un revuelo que obligó al futbolista a pronunciarse a través de sus redes sociales para aclarar su posición.

“Es posible que no se haya traducido correctamente o que algunos no quieran entender.Desde el primer momento,mi opinión bien me conocéis,es ésta:si podemos ayudar a trabajadores y áreas en el Club veo lógico renunciar a parte de nuestro salario,algo que se ha podido comprobar”, fue lo que dijo Kroos en Twitter en medio del coronavirus.

Es posible que no se haya traducido correctamente o que algunos no quieran entender.Desde el primer momento,mi opinión bien me conocéis,es ésta:si podemos ayudar a trabajadores y áreas en el Club veo lógico renunciar a parte de nuestro salario,algo que se ha podido comprobar hoy. — Toni Kroos (@ToniKroos) April 8, 2020

Toni Kroos, en la polémica en pleno COVID-19

Lo escrito por el ex Bayern Munich en la citada red social fue comentado por los miles de hinchas que tiene como seguidores. La mayoría le dio su apoyo y no entiende el cargamontón que le hicieron al internacional con la Selección de Alemania.

En Real Madrid ya hicieron oficial el recorte salarial a todos sus jugadores por el coronavirus, el cual es de solo un 10%. Mientras que Barcelona, por ejemplo, fue más allá y le redujo el sueldo a sus futbolistas en un 70% para enfrentar la crisis.

Toni Kroos llegó al Real Madrid en la temporada 2014. (Getty)

Por otra parte, está en discusión cuándo volverá el fútbol profesional en el continente europeo. Según Javier Tebas, presidente de LaLiga, sería para fines del mes de mayo o inicios de junio. Corren contra el tiempo.

