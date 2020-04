WWE: Drake Maverick, uno de los luchadores que dejará la WWE a consecuencia de la pandemia, que provocó una ola de despidos en la popular compañía, se emocionó hasta las lágrimas al explicar su situación actual en un video para sus seguidores.

La estrella de la lucha libre profesional llegó a la empresa en 2017 y a puertas de competir en el torneo de peso crucero de NXT quedó conmovido al enterarse que tendrá que abandonar la empresa.

«Mis pensamientos inmediatos. Acabo de recibir una llamada de Mark Carrano, director de relaciones con el talento de WWE, en donde me dicen que el día de hoy fue liberado de mi contrato de WWE. En la llamada me explicaron que era debido a lo que está pasando actualmente en el mundo, algo que mucha gente no se lo tomó en serio desde el principio, pero que está afectando la vida y el trabajo de las personas, está afectando la forma en cómo la gente se ganan la vida (...) Soy muy afortunado de que WWE todavía me vaya a permitir competir en el torneo por el Campeonato de Peso Crucero Interino WWE, pero es muy probable que vaya a ser la última lucha que vaya a tener. Muchas personas no van a tener la oportunidad de sobrevivir a esto. Están realmente perdidas. Nadie se preocupa por ellas realmente", habló.









Maverick se mantuvo sentado con una camiseta de WWE y dijo lo que pensaba luego de recibir una llamada que no esperaba. Se refirió al coronavirus y el cambio que ha generado en el mundo. Si bien es cierto, aún competirá en el torneo de peso crucero, alegó que estos podrían ser los últimos combates de su carrera.

Asimismo, contó que son muchas las personas de las que no podrá despedirse y este vídeo refleja la tristeza al prometer que dará todo de sí en los últimos combates que disputará. Para él, llegar a WWE fue un sueño cumplido. A pesar de su baja estatura (66 centímetros), tiene un gran desenvolvimiento en el ring.

[Cámaras de la NASA captaron a una supuesta flota de ovnis acercándose a la Tierra]

[Andrea San Martín se separa de sus hijas y las deja en cuidado de los padres: Sebastián Lizarzaburu y Juan Víctor]

[Andrés Hurtado sobre caída de meteorito en Lima e Ica: “Mis hermanos superiores ya están aquí”]

[‘Dayanita’ rompe su silencio y se pronuncia sobre supuesto video que circula en redes sociales]

Lobo marido invade las calles del Puerto Ilo:

Moquegua: Lobo marido invade calle del Puerto Ilo