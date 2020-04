Coronavirus: El médico del Stade de Reims, Bernard Gonzalez, se suicidó en Francia. El club lamentó la pérdida del profesional mediante un breve comunicado, mientras que el diario Le Parisien informó que el hombre tenía COVID-19.

El mismo medio galo manifiesta que Gonzalez, de 60 años, ha dejado una carta en la que sugiere que la decisión que tomó está relacionada con el contagio por COVID-19, que le tenía en cuarentena desde hace unos días junto a su esposa, también con la enfermedad.

El alcalde de la ciudad de Reims, Arnaud Robinet, se enteró de la impactante noticia y brindó declaraciones a Le Parisien. “Pienso en sus padres, su esposa, su familia… Él es una víctima colateral del COVID-19, porque había sido detectado positivo y estaba en cuarentena. Sé que dejó una nota para explicar su gesto, pero no sé su contenido”, manifestó.

Por su lado, Jean-Pierre Caillot también se expresó por la muerte de Bernard Gonzalez. “Las palabras me fallan, estoy aturdido, postrado ante esta noticia. Esta pandemia afecta al Stade de Reims en el corazón. Nos ha dejado una gran persona y un gran profesional del deporte y del Reims”, señala en la página de la institución.

“Hoy todos mis pensamientos, los del club, del cual seguirá siendo una figura fuerte, están con su esposa y padres. Ha sido un drama que nos ha sorprendido”, añadió el titular del club de la Ligue 1 de Francia.

Finalmente, el entrenador del equipo, David Guion, todavía intenta digerir la noticia. “Mi presidente me acaba de informar. Es muy difícil hablar de ello. Estamos en shock. Dejó una carta explicando su gesto, pero ya no lo sé. No puedo hablar de ello”, dijo a L’Equipe.

