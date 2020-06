Italia, uno de los países más golpeados por la pandemia del coronavirus, está a poco tiempo de celebrar el regreso del fútbol profesional. Este jueves 4 de junio se confirmó que los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa de Italia ya han sido programados, así como la definición del título a partido único , los cuales se celebrarán en la primera quincena de junio.

Fue el Ministro de Deportes de Italia, Vincenzo Spadafora, quien se encargó de dar la buena noticia que todos los hinchas del ‘Calcio’ esperaban.

“Pedí que se pudiera reanudar el fútbol con la Copa Italia, con los tres partidos en directo en abierto en la televisión ‘Rai’. Las dos semifinales han sido adelantadas para permitir luego el desarrollo de un calendario rico de eventos. Se jugará el 12 y el 13 de junio, con final el 17”.

Las semifinales se jugarían en los campos de los clubes que les toca hacer de local en esta serie, mientras que la final se jugaría en el estadio Olímpico de Roma en partido único.

La idea es que el segundo campeonato más importante del fútbol italiano se defina cuanto antes, pues solo restan tres partidos. Aún no se confirma la programación final ni el orden de los partidos, pero es sabido que las llaves son Juventus vs. AC Milan, que en la ida terminó empatado 1-1 y el choque entre Napoli vs. Inter de Milán en el que los de San Paolo llevan ventaja tras haber ganado 1-0 en la ida.

