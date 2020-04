Coronavirus en Italia | Paulo Dybala, estrella de la Juventus que confirmó su contagio de coronavirus, sostuvo una video entrevista para la prensa argentina y confesó como lleva su relación con la otra mega estrella del cuadro bianconero, Cristiano Ronaldo, a quien le confesó que no es el más popular de los jugadores en su país y el portugués no se sorprendió.

El atacante de la Juventus accedió a una entrevista para el portal dela AFA y con la frescura que los caracteriza abordó diversos temas, pero sin duda unos de los más polémicos no fue su contagio de Covid 19, sino su relación con Cristiano Ronaldo que en un momento se especuló ser complicada.

Paulo Dybala no tardó un instante en acabar con esos rumores sobre CR7. “A nivel personal, me sorprendió para bien, no lo conocía, ninguno de nosotros sabía nada de él, incluso en la Champions anterior quedamos afuera contra Real Madrid con el penal de Buffon y hubo muchas discusiones, con él en la cancha. Había mucha expectativa, pero cuando vino nos encontramos con otra cosa”, contó la estrella de la Juventus.

Coronavirus en Italia | Paulo Dybala confesó a Cristiano Ronaldo: “En Argentina te odiamos"

El jugador bianconero tenía más para decir y no se lo guardó. "A veces se lo ve como un tipo agrandado o canchero, y yo una vez me senté a hablar con él, y en un viaje le comenté: ‘allá en Argentina un poco te odiamos por tu figura, tu forma de ser o caminar, pero me encontré con otra cosa’”, confesó Paulo Dybala y la respuesta de Cristiano Ronaldo lo sorprendió. ‘Yo sé cómo soy, estoy acostumbrado a recibir críticas por eso’, y ahí empecé a verlo de otra manera”, resumió.

Y si no quedaba muy clara la idea la estrella de la Juventus cerró el tema para sorpresa de los argentinos. “Como persona es un excelente tipo, muy sociable y amigable dentro y fuera del vestuario, siempre dispuesto para hablar, que muchas veces no son así las figuras.