Jefferson Farfán hizo noticia a nivel internacional. Pero esta vez no por un golazo, sino por unas declaraciones sobre su sueldo en plena crisis del coronavirus. Medios como Mundo Deportivo de España y Olé de Argentina hicieron eco de su caso.

Todo empezó en una transmisión en vivo que Jefferson Farfán hizo junto al exfutbolista nacional Roberto Guizasola. El delantero de Lokomotiv contó, entre bromas, que el Lokomotiv le bajará el sueldo.

“Me han hecho un descuento. Me mandaron un papel en ruso todavía... lo rompí, porque no entendí nada. Me han querido cag... para descontarme el 40%”, contó Jefferson Farfán.

"Está bien hue... que se jueguen con todo, menos con mi 'candela'", agregó el delantero de la selección peruana. Estas palabras de la 'Foquita' rebotaron en importantes diarios.

Como se sabe, muchos clubes optan por bajar el sueldo a sus jugadores para evitar una crisis financiera en medio de la pandemia del coronavirus, ya que todo se encuentra paralizado y no hay ingresos.

Diario Olé de Argentina