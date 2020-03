Luis Suárez donó 500 canastas de alimentos a familias pobres que sufren por el coronavirus en Uruguay

Coronavirus: Luis Suárez ha dado muestras de su buen corazón y donó 500 canastas con productos de primera necesidad para las familias del poblado de Casavalle en Montevideo, Uruguay. El delantero del Barcelona de España envió este importante donativo para aquellas personas que sufren por la pandemia en su país. Al pendiente de los que más necesitan.

Luis Suárez, delantero uruguayo y crack del Barcelona, sabe que su natal Uruguay no la pasa nada bien a causa del COVID-19. Conoce que las personas de bajos recursos son los más afectados y por ello hizo un importante donativo a los pobladores de Casavalle, una de las zonas de bajos recursos en Montevideo.

Según reporta el diario charrúa El Observador, Suárez entregó 500 canastas con alimentos y productos de primera necesidad para la gente de la zona. El internacional con la Selección de Uruguay no se ha desentendido del tema del coronavirus en su tierra y le da una mano a las personas de bajos recursos económicos.

[Desgarrador llanto de un padre que ya no tiene cómo alimentar a su familia]

[Retiro del 25% del fondo de AFP y del excedente de CTS al 100%, propone el Congreso y se aprobaría el martes]

[Bono 380 soles: HAZ CLICK AQUÍ para saber si eres beneficiario]

Luis Suárez y su mensaje por el coronavirus

“Esto es lo mínimo que puedo hacer para las personas que más lo necesitan. Ahora, la gente no quiere saber nada de fútbol. Esperan salir a la calle sin miedo. No se me pasa regresar a mi país porque la mejor manera de cuidar a los demás es que me quede en España”, apuntó también al diario Referí.

Hay que tener en cuenta que Luis Suárez continúa con su proceso de recuperación a una lesión en la rodilla. Se entrena en solitario, pero con las recomendaciones de los doctores del Barcelona. No hay coronavirus que lo detenga.

“Pienso también en mis hijos y que se pueden contagiar. Los expertos recomiendan que uno se quede en casa y eso es lo que todos tenemos que hacer”, añadió el ex Ajax y Liverpool.

[Nolberto Solano pidió disculpas a todos los peruanos con carta abierta tras no respetar cuarentena]

[Presidente de Brasil lanzó frases que causan repugnancia mundial por minimizar crisis del Coronavirus]

[Segundo Bono por los 13 días de ampliación del estado de emergencia]