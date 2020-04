Coronavirus en Perú | Es del pueblo y sabe lo que es tener necesidades. Reimond Manco, una de las figuras de Deportivo Binacional, consiguió recolectar una gran cantidad de artículos y productos de primera necesidad y los repartió entre la población más afectada por la falta de ingresos durante la cuarentena por COVID-19.

El popular ‘Jotita’ había hacho una convocatoria a sus compañeros de equipo ya otros amigos del balompié para sumarse a esta iniciativa, y este miércoles en compañía de un amigo oficial de la Fuerza Aérea, y Diego Zurek, exseleccionado nacional y ahora integrante de ‘Esto es Guerra’ tomaron las calles y aliviaron las necesidades de la población que agradeció el gesto de Reimond Manco.

“Una imagen vale más que 1000 palabras. Sigan sumándose gente, escriban al inbox para poder ayudar a las personas que realmente lo necesitan. Demostremos que somos un país unido”, escribió Reimond Manco en su cuenta de Instagram.

Reimond Manco entrega alimentos a población en cuarentena y es criticado en redes sociales

La ayuda del jugador de Binacional llegó como anillo al dedo a los hogares de de las personas que este miércoles se enteraron de la ampliación que la cuarentena hasta el 26 de abril. Una decisión que el presidente Martín Vizcarra tomó en el último Consejo de Ministros y tras reuniones con el Consejo de Estado, distintas entidades públicas y expertos que sugirieron, para evitar mayor número de contagios, prologar el confinamiento en casa.

Pero de inmediato surgieron quienes cuestionaron la actitud del jugador. “Cálidoso no salgas men....dona a la municipalidad y ellos repartan”, dijo maeloreategui95, mientras que otro usuario, guanabacoaaaa, le pidió menos protagonismo, “Lo que estás haciendo lo puedes hacer sin figuretismo, es lo más correcto no crees? Y encima todo de rojo, vamos muchacho no entendiste nada”.