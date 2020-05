Coronavirus en Perú | La comunidad del fútbol peruano se encuentra más que conmovida luego que el COVID-19 cobrara una nueva víctima, el padre de Jorge ‘Chino’ Huamán uno de los jugadores más queridos en el Sport Boys del Callao y que no solo ha recibido las condolencias del club sino de todos los equipos de la Liga 1.

La provincia constitucional del Callao ha sido uno de lugares más golpeados por la pandemia de coronavirus, siendo al población de adultos mayores la que ha encontrado más víctima habiendo saturados los hospitales de la región.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del padre de nuestro ex jugador y capitán, Jorge Huamán. Enviamos nuestras condolencias para la familia”, fue el mensaje de Sport Boys en sus redes sociales.





En su momento Jorge Huaman también dedicó unas palabras a su padre desde Instagram. “Padre Adorado no sabes cuánto siento tu partida fuiste el mejor, siempre atento, honesto, humilde, honorable, trabajador y una súper gran persona, espero me perdones el no haber estado mas cerca a ti en tus últimos momentos de vida, te amo demasiado y no sabes como me duele el no haberte podido decir que siempre fuiste mi Ídolo el único en mi vida.

"Papito ya nos encontraremos y en ese momento espero poder abrazarte nuevamente y decirte ‘Gracias Papito siempre fuiste Mi Ídolo Te Amo’ Descansa en Paz Mi vida”, escribió el Chino en su cuenta oficial de Instagram.