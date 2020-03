No resistió más presión. El Comité Olimpico Internacional, no pudo negar la realidad y decidió que el evento más importante del plantea, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 quedó suspendido debido a la pandemia de coronavirus. Dick Pound, miembro del Comité Olímpico Internacional, confirmó a USA Today que el evento más importante del deporte sería pospuesto aproximadamente para el verano del 2021, aunque la organización mundial aún no ha hecho oficial este anuncio.

“Los parámetros en el futuro no se han determinado, pero los Juegos no comenzarán el 24 de julio, eso lo sé” detalló Dick Pound, en la televisión estadounidense

Por su lado, Thomas Bach envió una carta a los deportistas “Comprendo que esta situación sin precedentes no responde muchas de sus preguntas”, escribió. “También sé que este enfoque racional quizá no se ajuste a las emociones por las que muchos de ustedes están pasando”.

El COI planea reunirse con las autoridades de Japón, funcionarios del deporte internacional, medios con derechos de transmisión y patrocinadores para abordar la planeación de un escenario para los Juegos Olímpicos, previstos para realizarse del 24 de julio al 9 de agosto, indicó el COI. La cancelación de los Juegos no está bajo consideración.