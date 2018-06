Costa Rica vs Irlanda del Norte EN VIVO EN DIRECTO El 'tricolor' se enfrenta a los irlandeses este domingo en el estadio Nacional de San José con capacidad para 35 mil personas en amistoso internacional rumbo al Mundial Rusia 2018 . El partido se transmitirá por la señal de GolTv (12:00 m. hora peruana)



La selección de Costa Rica , realizará un sentido homenaje a su máxima figura, el arquero Keylor Navas , por haber conseguido su tercera Champions League consecutiva con el equipo del Real Madrid.



HORARIOS EN OTROS PAÍSES



Perú / 12:00 m.

Colombia / 12:00 m.

Ecuador / 12:00 m.

Chile / 2:00 p.m.

España / 7:00 p.m.

Argentina / 2:00 p.m.

Los Ángeles / 10:00 a.m.

New Jersey / 1:00 p.m.

El entrenador de Costa Rica, Oscar Ramírez , confirmó que Navas estará en el arco cerca de media hora y se informó que al minuto 13, los hinchas empezarán aplaudir en homenaje a las 13 copas de Champions League que ha obtenido el Real Madrid.



El técnico de Costa Rica considera que el arquero necesita descanso por la extensa temporada que ha tenido en el club merengue. Además, prefiere darle prioridad a la mayoría de los 23 jugadores convocados para Rusia 2018.

Costa Rica se despide de su hinchada previo a Rusia 2018. Costa Rica se despide de su hinchada previo a Rusia 2018.

Costa Rica contará con la presencia del delantero del Betis, Joel Campbell desde el minuto cero. Este encuentro servirá como despedida ante su hinchada del 'tricolor'.



Por otro lado, Irlanda del Norte solamente llega a tierras centroamericanas con 7 de los 17 jugadores que estuvieron en el repechaje a frente a Suiza y donde cayó 1-0.



Costa Rica e Irlanda del Norte no se han enfrentado nunca durante toda su historia. Los 'ticos' tienen programado para el 7 de junio enfrentar a Ingleterra y el 11 contra Bélgica en Bruselas.



Costa Rica llegará muy cerca a Rusia para instalarse en San Petersburho. Los centroamericanos intengran el integran el grupo E con Serbia, Suiza y Brasil.

Probables alineaciones del Costa Rica vs Irlanda del Norte:



Costa Rica: Keylor; Gamboa, Waston, González, Duarte, Oviedo; Guzmán, Borges, Ruiz; Colindres y Campbell.

Irlanda del Norte: Carson; Boyce, Cathcart, Evans, Evans; Ferguson, Hughes, Dallas, McNair; McAuley y Magennis.