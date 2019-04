De Gea le quitó el gol a Coutinho: La mejor atajada y reacción felina más rápida en Champions en el Barza-United

David de Gea tuvo una sensacional atajada tras remate de Coutinho y evitó el gol de los azulgranas en el partido de ida Barcelona vs Manchester United por los los octavos de final de la Champions League, que se disputó en el estadio Old Trafford.



A los 35 minutos, Barcelona ganaba 1-0 y Coutinho pudo estirar la ventaja y sentenciar la serie a favor de los azulgranas en su visita a Old Trafford.



Luis Suárez aguantó la pelota dentro del área y tras un mal despeje de la defensa del United, apareció Coutinho y que fusiló al arquero de los Red Devils.



Sin embargo, apareció David de Gea para estirar la pierna en una de las reacciones y atajadas más impresionantes de la Champions League. La dificultad radica en la cercanía de Coutinho, la fuerza del remate y la felina intervención del arquero local.



De Gea le quitó el gol a Coutinho: La mejor atajada y reacción felina más rápida en Champions (Video: Fox Sports)

