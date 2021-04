El exfutbolista de la selección peruana, Universitario de Deportes y Sporting Cristal, Julio ‘El Coyote’ Rivera reveló que le diagnosticaron un cáncer, del que gracias a Dios se está recuperando. El hermano mayor de Paolo Guerrero brindó esta noticia que ha sorprendido a sus seguidores, en una emotiva entrevista exclusiva con el exalcalde de Lima, Ricardo Belmont.

Según el ‘Coyote’, los médicos le detectaron a tiempo la enfermedad y por ello puede llevar su recuperación médica. “He tenido que hacer quimioterapias”, manifestó.

Explicó que a raíz del deceso de su hijo y contagiarse de COVID-19, sus defensas le bajaron. Por ello un día le apareció un dolor en las costillas a la que no le hizo caso, hasta que un día ya no pudo levantarse de su casa.

“En los exámenes salió que tenía un mieloma múltiple, que es un cáncer que se me depositó, gracias a Dios, solamente en el hueso. No ha perjudicado otros órganos”, precisó.

‘COYOTE’ RIVERA BROMEÓ CON SU NUEVO LOOK

En esta entrevista el hermano mayor de Paolo Guerrero también bromeó con su nueva apariencia, ahora sin cabello. “Estoy con nuevo look, pero con mucha fuerza (risas). Estuve un mes en la clínica porque me han hecho un trasplante de células madres; pero la enfermedad la tengo desde setiembre del año pasado y he tenido que hacer quimioterapias”, manifestó.

Julio destacó que ahora ‘Dios le está dando una nueva oportunidad de vida’ y reconoció conmovido la labor de su mamá, que estuvo con él en todo momento desde el inicio de su carrera deportiva. El ‘Coyote’ Rivera está postulando al Congreso con el número 5 del partido Unión Por el Perú, mientras que Belmont lo hace con el 1.

