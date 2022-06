Se abrió la ventana de fichajes y distintos nombres suenan para mudarse a otro equipo. Uno de los más resaltantes fue el de Cristiano Ronaldo. El delantero portugués jugó la temporada 2021-22 con el Manchester United, sin embargo, no consiguió entrar en la Champions League. Por tal motivo, CR7 buscaría otras opciones y, en los últimos días, se le vínculo con el Bayern Múnich, pero Hasan Salihamidzic negó cualquier posibilidad.

El directo deportivo del club bávaro brindó declaraciones para Florian Plettenberg, periodista de Sky Sports, en las que sostuvo que no existe ninguna opción de fichar al astro luso: “Cristiano Ronaldo es un jugador top con una carrera sobresaliente. Sin embargo, las historias sobre un posible acuerdo con el Bayern NO son ciertas. Estos rumores no tienen ninguna verdad”.

Según apuntaron algunos medios de comunicación, la incorporación de CR7 al conjunto alemán era con la intención de reemplazar a Robert Lewandowski, en caso el polaco llegará al FC Barcelona; sin embargo, Salihamidzic cerró cualquier especulación.

Cristiano Ronaldo volvió a Manchester United la campaña pasada y, pese a no ganar trofeos, se convirtió en el jugador más importante del plantel. El delantero anotó 24 goles y cerró como el máximo anotador en la 2021-2022. Entonces, la institución sabe que perderle significará un duro golpe en lo deportivo y, de paso, para Ten Hag, quien dio luz verde para que siga.

Mientras los rivales directos del United aseguraron a jugadores de alto nivel (Manchester City a Erling Haaland y Liverpool a Darwin Núñez), el elenco de Old Trafford no ha podido cerrar con nadie en la actualidad. A partir de ello, Cristiano espera que el alto mando tome decisiones importantes vinculadas a las incorporaciones o pedirá a su representación que busque un nuevo destino.