No está contento con la presencia del que fuera su ex compañero en los ‘Red Devils’. Manchester United se encuentra en cambios desde que llegó Erik Ten Hag y uno de ellos es la presencia intermitente de Cristiano Ronaldo. Ante esto, Wayne Rooney decidió opinar respecto a la presencia del delantero luso.

En declaraciones a talkSPORT, Rooney se refirió a Cristiano Ronaldo: “Creo que las cosas que ha hecho desde el principio de la temporada no son aceptables para el Manchester United. He visto a Roy Keane defendiéndolo. Roy no lo aceptaría. Roy no lo aceptaría en absoluto”.

“Es una distracción que el Manchester United no necesita en este momento, tratando de reconstruir”, agregó el jugador que tuvo un importante ciclo como estrella del conjunto inglés.

El mensaje de Rooney a Cristiano

“Para Cristiano, solo hay que bajar la cabeza y trabajar y estar listo para jugar cuando el entrenador lo necesite. Si lo hace, será un activo. Si no lo hace, se convertirá en una distracción no deseada”, expresó Rooney para el cinco veces Balón de Oro.

Sobre Erik Ten Hag

Rooney consideró que “Ten Hag lo ha hecho muy bien. Ha llegado y ha imprimido su autoridad al equipo, y por primera vez en dos o tres años estoy empezando a ver una identidad en el Manchester United que no había visto en los últimos dos o tres años. Es el hombre adecuado para el puesto. Creo que llevará tiempo, pero es un verdadero paso en la dirección correcta para terminar entre los cuatro primeros y volver a jugar la Champions League”.

