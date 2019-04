Binacional ganó y va rumbo al título: Partidos restantes para coronarse en el Torneo Apertura de la Liga 1

Binacional es el líder del Torneo Apertura de la Liga 1 tras su triunfo ante Melgar. El modesto equipo del técnico Javier Arce pasó de ser equipo sorpresa en el arranque del campeonato, a protagonista y candidato a ganar el título. El 'Poderoso del Sur' pelea y compite con Sporting Cristal por coronarse campeón. Aquí el camino de ambos clubes.



Binacional juega en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca y la localía es su mejor aliado en una ciudad situada a 3824 msnm. Sin embargo, su buena campaña fuera de casa con tres triunfos en cinco partidos, lo han consolidado como protagonista del Apertura.



Binacional es líder con 27 puntos, tres más que los celestes (24 unidades), le resta seis partidos por jugar y cierta ventaja en el fixture del Torneo Apertura: Tres partidos como local, dos en Lima y otro en la altura de Huánuco. En la capital podría decidirse sus aspiraciones cuando enfrenta a Alianza Lima en Matute y el última fecha precisamente a su rival directo Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo.



Binacional es el equipo más goleador del Torneo Apertura con 33 tantos y ostenta a su atacante Donald Millán, como el máximo goleador del la Liga 1.



Por su parte, Sporting Cristal sumó 24 puntos y tiene por delante otros 18 por disputar. Los celestes en el mejor de los casos definen el título en casa. Tres partidos de local, y tendrá que visitar Olmos, Trujillo y también Huánuco (Alianza Universidad). Pero en Lima deberá superar a Melgar y San Martín antes de definir con el 'Poderoso del Sur'.

Partidos por disputar de Binacional en el Torneo Apertura:



Fecha 12: Alianza Universidad vs Binacional (05 mayo)

Fecha 13: Binacional vs Unión Comercio (10 mayo)

Fecha 14: Binacional vs Sport Huancayo (18 mayo)

Fecha 15: Alianza Lima vs Binacional (25 mayo)

Fecha 16: Binacional vs Sport Boys (01 junio)

Fecha 17: Sporting Cristal vs Binacional (08 junio)

Partidos por disputar de Sporting Cristal en el Torneo Apertura:



Fecha 12: Pirata FC vs Sporting Cristal (5 mayo)

Fecha 13: Sporting Cristal vs San Martín (12 mayo)

Fecha 14: Manucci vs Sporting Cristal (18 mayo)

Fecha 15: Sporting Cristal vs Melgar (25 mayo)

Fecha 16: Alianza Universidad vs Sporting Cristal (1 de junio)

Fecha 17: Sporting Cristal vs Binacional (08 junio)

