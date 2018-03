Cristian Benavente analizó su desempeño con la selección peruana: ¿Se siente desanimado? | VIDEO

Cristian Benavente ingresó desde el banco en el triunfo 3-1 de Perú a Islandia en amistoso internacional FIFA en New Jersey con miras a Rusia 2018.



Cristian Benavente volvió a ser convocado tras año y medio, debido al buen momento en su club Sporting Charleroi de Bélgica. Jugó ante Croacia (24 minutos) y ante Islandia (26 minutos)



El 'Chaval' pedido por la gente, por sus goles y buen desempeño en Bélgica, analizó su participación en la gira de Estados Unidos.



"Para mí es un premio a la temporada que vengo haciendo. Estoy contento de estar aquí y por volver después de un año y medio", dijo Cristian Benavente tras el triunfo ante Islandia.



"He intentado acoplarme al estilo de juego. El equipo juega de memoria. Lo ves desde afuera y veo que el equipo juega muy bien. Todos los compañeros se conocen y mi objetivo simplemente es adaptarme a ellos y al sistema de juego. Es un estilo de juego de Perú yo lo puedo hacer. He jugado así también. Así que ese es mi objetivo", agregó el Chaval.

Aquí las declaraciones de Cristian Benavente:

