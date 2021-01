En Bélgica se produjo una escena insólita que tuvo como protagonista a Didier Lamkel Zé, compañero de Cristian Benavente en el Royal Antwerp. El futbolista camerunés asistió a las instalaciones de la institución vistiendo la camiseta de Anderlecht, el clásico rival. Como es evidente, los hinchas se indignaron a pesar de que el jugador tenía una razón para hacerlo.

El africano llegó al estadio del Amberes con la casaquilla 11 de Yannick Bolasie, exfutbolista de los violetas y blancos. Los miembros de seguridad impidieron el ingreso de Lamkel Zé, quien realizó este arriesgado movimiento, pues desea que la directiva le traspase a Panathinaikos de Grecia durante el mercado invernal en Europa.

El delantero de 24 años ha sido víctima de amenazas por parte de los fanáticos del club. Incluso, la policía local ha brindado seguridad al camerunés. “No somos guardaespaldas, pero nos tomamos la situación en serio”, afirmó Williem Migon, portavoz de la autoridad.

Didier Lamkel Zé arrancó la temporada en el primer plantel de Royal Antwerp. No obstante, hace unos meses fue enviado con los reservistas del club. Por esa razón, el atacante ha expresado de diversas formas el deseo de marcharse. Incluso, en las redes sociales, el africano compartió fotos vistiendo los colores de Panathinaikos.

Las disculpas del jugador

Royal Antwerp compartió un video de Didier Lamkel Zé dirigiéndose a los hinchas. “Tengo muchas ganas de disculparme por este gesto. Por no hablar de mis compañeros en el vestuario, el cuerpo técnico que me ha apoyado desde mi llegada aquí. Estoy disponible para el club si el nuevo entrenador me necesita. Muchas gracias, espero que volvamos al campo muy pronto”, indicó.

Persoonlijke mededeling van Didier Lamkel Zé: pic.twitter.com/6jEj6F4BhD — Royal Antwerp FC (@official_rafc) January 5, 2021