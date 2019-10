Cristian Benavente se excluye de la selección peruana por esta razón

Cristian Benavente comenzó a lucir su juego en Nantes de la Liga de Francia y se refirió a su futuro con la selección peruana de esta manera.



El atacante peruano, Cristian Benavente, pasó del Pyramids de Egipto al Nantes de la Ligue 1 esta temporada. El Chaval fue consultado sobre su deseo de volver a la selección peruana.



"No lo sé. Si soy sincero, ahora mismo no pienso en regresar a la selección peruana, porque estoy concentrado en mi club. Para llegar a la selección tienes que estar bien en el club, contento y concentrado. Y después llega, si todo esto se da. de momento no estoy concentrado en ese final. Ahora recién estoy empezando a jugar y a sentirme cómodo en el equipo. Luego de eso a lo mejor llegue, a lo mejor no", declaró Cristian Benavente en Fox Sports.



Cristian Benavente fue convocado a la selección peruana por Ricardo Gareca hace un año. En noviembre del 2018 disputó los amitosos ante Costa Rica y Ecuador. El Chaval no volvió a ser llamado desde entonces.



Otra consulta a Cristian Benavente sobre su carrera profesional fue la decisión de jugar en Egipto tras las diferentes opiniones que lo consideraban un retroceso.



“Un error es algo que se te causa arrepentimiento y yo no me arrepiento. Las cosas se dan por algo, yo puse de mi parte para que se pueda hacer el movimiento de Nantes y estoy contento de lo que hice y de dónde estoy ahora”, concluyó Benavente.

