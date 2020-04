Cristian Benavente lanzó dura y contundente frase a Jean Deza: “Me da pena” y lo exhortó a “aprender” de los errores

Cristian Benavente compartió vestuario con Jean Deza, actual jugador de Alianza Lima, en la selección peruana Sub 20 de Daniel Ahmed y también en la mayor con el técnico Pablo Bengoechea, posterior a las Eliminatorias Brasil 2014.

Incluso, el ‘Chaval’ recordó que concentró en algunas oportunidades con el atacante de los victorianos en la breve etapa del estratega uruguayo en la Blanquirroja. A partir de esta relación, el jugador del Nantes lamentó los problemas de disciplina que ha tenido su antiguo compañero.

“Sabes perfectamente lo que estás haciendo y también sabes lo que puede hacer y lo que no. Entonces, cuando fallas una vez y falla repetidas veces me da pena porque pierdes unas oportunidades que a lo mejor le vuelven a llegar porque es muy buen jugador”, declaró Benavente en un contacto con el periodista Eddie Fleischman.

Cristian Benavente valoró el caso de Jean Deza y las indisciplinas en Alianza Lima. (Foto: GEC)

“Yo he jugado con él, concentré con él en alguno de los partidos con Pablo Bengoechea porque éramos de la Sub 20. Entonces, me da mucha pena que se falle tantas veces en lo mismo y no se llegue a aprender porque creo que la parte positiva de fallar es que aprendes”, añadió el ex Real Madrid Castilla.

Asimismo, Benavente desea que Jean Deza, quien llegó como refuerzo de Alianza Lima para esta temporada, puede reflexionar sobre la situación que está viviendo y también pueda revertir el mal momento demostrando el tanto que le caracteriza dentro de los campos de juegos.

“Si en ese caso no aprendes y necesitas fallar muchas más veces para aprender, significa que estás perdiendo muchas oportunidades, entonces me da pena que pierda muchas oportunidades y no porque no sea buen futbolista, sino por cosas externas. Espero que aprenda rápido”, concluyó el mediocampista del Nantes.

