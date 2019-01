Cristian Benavente: Juan Carlos Oblitas se pronunció sobre su fichaje con Pyramids de Egipto

La llegada de Cristian Benavente al Pyramids FC de la Premier League de Egipto seguirá siendo lo más comentado durante unos días más. Néstor Bonillo, preparador físico de la s elección peruana, se mostró sorprendido por el movimiento. Pero, ¿qué piensa Juan Carlos Oblitas, un directivo?

El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) intentó encontrar una explicación lógica a la transferencia del volante ofensivo. De hecho, el 'Ciego' ensayó una explicación sobre la partida del 'Chaval' del fútbol europeo.

" El jugador de fútbol se jubila a los 35 años. Acá está primando la parte económica y hay que entender a algunos jugadores y en este caso específico a Cristian Benavente por la decisión que ha tomado. Ya tiene que asegurar su vida", indicó Oblitas.

Después de zanjar el tema del 'Chaval', el ex entrenador comentó sobre lo que le espera a la Blanquirroja en la Copa América. "La valla, sí, es mucho más alta... es más alta. Teniendo el mismo comando técnico se facilitan las cosas, sin lugar a duda", indicó.

Seleccción peruana Sub 20

​

Por otro lado, Oblitas está sorprendido por el rendimiento mostrado por la Sub 20 en el Sudamericano. "No está jugando bien, futbolísticamente hablando. Yo he visto jugar a este equipo mucho mejor, con los mismos jugadores", sostuvo.

"Hay que esperar que termine la Sub 20 y ahí analizaremos con la gente que está allá, pero mientras tanto no perdamos la fe", concluyó el director deportivo.

