Cristian Benavente arribó a Lima y estará presente en el Perú vs Escocia | FOTOS | VIDEO

El atacante Cristian Benavente arribó a Lima junto a su madre Magui Bristol, procedente de España, para gozar de sus vacaciones juntos a sus familiares. El 'Chaval' acompañará a la selección en su amistoso de despedida rumbo a Rusia 2018 : Perú vs Escocia .

Cristian Benavente no fue considerado en la lista de preliminar de jugadores con miras a Rusia 2018, que el técnico Ricardo Gareca dio a conocer semanas atrás pese a las diversa especulaciones el Chaval quedó marginado.



No obstante, Cristian Benavente sigue apoyando a la selección peruana y alentará a sus compañeros de la bicolor desde las tribunas del Estadio Nacional, donde se jugará el Perú vs Escocia .

Cristian Benavente arribó a Lima y estará presente en el Perú vs Escocia

Cristian Benavente fue convocado para los amistosos de marzo ante Islandia y Escocia en la gira de Estados Unidos de la selección peruana . El Chaval tuvo minutos en ambos partidos.

Vea también Perú vs Escocia EN VIVO Chocan en el Nacional rumbo al Mundial Rusia 2018

Tras conocerse la lista de Gareca, paradójicamente, Cristian Benavente fue considerado como el mejor jugador de la temporada 2017-2018 en su club Sporting Charleroi de la Premier League de Bélgica.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.