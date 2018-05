Cristian Benavente y su contundente mensaje antes del Perú vs. Escocia [VIDEO y FOTOS]

Muchas personas consideran que no es justo que Cristian Benavente no esté convocado para los amistosos que Perú está jugando antes de su partida hacia el Mundia de Rusia 2018. Como se recuerda, Cristian Benavente decidió jugar por el Perú por el amor que tiene hacía la bicolor.



Cristian Benavente envió un contundente mensaje y aclara muchas dudas de su sentir frente a la decisión de Ricardo Gareca de no convocarlo. "Vamos Perú 🇵🇪!!!!! Esta noche tenemos que ganar!!!!", escribió Cristian Benavente en su cuenta pesonal de Twitter .



Con este mensaje, Cristian Benavente muestra la calidad de persona. El jugador considera que la selección peruana está sobre cualquier tema y así lo demuestra alentando a la selección peruana desde su red social.



Como se recuerda, Cristian Benavente se encuentra en Lima para pasar tiempo de calidad con sus familiares. Esperemos que un futuro Benavente pueda ser considerado para defender al Perú.

