Cristian Benavente: Nantes lo presentó como su nuevo '10' y debutaría ante este rival |VIDEO |FOTOS  

Cristian Benavente le ha dado en la yema del gusto a Ricardo Gareca, quien ha visto como hoy el volante de la selección peruana ha sido presentado como nuevo jugador del Nantes de la Ligue 1.



Cristian Benavente ofreció una conferencia de prensa junto a los directivos del cuadro canario y no ocultó su entusiasmo. "Sé que Nantes es un equipo con mucha historia, así que no desaprovechare la oportunidad de jugar en Francia y con un gran equipo. Hoy fue mi primer entrenamiento con el equipo y tengo unos días para meterme en el once para el partido con el Marsella, aunque físicamente estoy listo", dijo el jugador que mete presión a su nuevo entrenador para el juego de este sábado a las 10:30 a.m. (Hora peruana).



"Soy un jugador al que le gusta estar detrás del atacante, hago movimientos para mis compañeros. Las últimas temporadas marqué muchos goles, así que un objetivo es ayudar al Nantes en la ofensiva", agregó Cristian Benavente.





Cristian Benavente fue presentado con el Nantes

Nantes ya había anunciado días a tras que estaba tramitando el préstamo del 'Chaval' con el Pyramids de Egipto por una temperada y con opción de comprar su pase por 5 millones de euros.