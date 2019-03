Benavente habla de la selección peruana y responde 'indirecta' a Ricado Gareca ¡Chaval ya no aguanta pulgas!

Cristian Benavente no aguanta más los desplantes de Ricardo Gareca , no soporta ser marginado constantemente por le DT de la selección peruana , quien primero lo dejó fuera de Rusia 2018 y ahora en los primeros amistosos del 2019 también lo ha excluido debido a su decisión de firmar por un club de Egipto.



El ‘Chaval’ no entró en la lista de 23 jugadores que llamó Ricardo Gareca y hoy la excusa ha sido su fichaje por el Pyramids de Egipto, de Ramón Díaz. En medio de esta situación Cristian Benavente ha pronunciado desde El Cairo y ha dejado entrever que todo estos episodios no lo hacen feliz.



“La verdad, es que no es mi prioridad ahora mismo (la Selección Peruana). Mi prioridad es estar aquí, acomodarme bien en mi club y estar feliz”, afirmó Cristian Benavente a El Comercio.



Cristian Benavente confiesa su sentir sobre nueva exclusión de Ricardo Gareca

Esta nueva exclusión de la selección peruana y de la lista de Ricardo Gareca, genera además un sentimiento de rebeldía pues espera volver a la 'Blanquirroja', pero en otras condiciones. “Mientras yo crea que al ir a la selección voy a estar feliz y motivado, acudiré. De momento tengo la sensación de que si me llaman estaré contento de ir y representar a mi país”, agregó Cristian Benavente.