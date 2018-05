Cristian Benavente fue premiado como mejor jugador de Sporting Charleroi tras gran temporada 

No todas son malas noticias para 'El Chaval'. Pese a que no fue considerado en la lista preliminar de la selección peruana para el Mundial Rusia 2018, Cristian Benavente fue elegido el mejor jugador de Sporting Charleroi de Bélgica.



Cristian Benavente , quien fue de menos a más en el Sporting Charleroi, marcó 11 goles y dio 4 asistencias en la presente temporada, con el que se convirtió en pieza fundamental de las 'Cebras'.



Cristian Benavente , de 24 años, renovó contrato con el Sporting Charleroi hace algunas semanas. El peruano jugará 4 años más en el campeonato de Bélgica.



Cristian Benavente estuvo en los amistosos de la selección peruana ante Croacia e Islandia en Estados Unidos, pero no fue tomado en cuenta por Ricardo Gareca para el Mundial.