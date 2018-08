Cristian Benavente: ¿Ricardo Gareca lo convocó? ¿Su club no le dio permiso? Aquí la verdadera historia

Cristian Benavente volvió a ser noticia en la selección peruana. Esto tras la salida de Andy Polo (por temas personales) de la lista de Ricardo Gareca para los amistosos de setiembre ante Holanda y Alemania. ¿Qué pasó? Aquí te contamos todo.



¿Ricardo Gareca realmente convocó a Cristian Benavente? Sí, pero como no lo hizo dentro del plazo establecido, su club Sporting Charleroi se negó a cederlo.



"No le concedemos el permiso a Cristian Benavente porque enviaron la solicitud de convocatoria fuera de tiempo. Lamentamos por el jugador, debido a que viene haciendo las cosas bien. Esperemos que entiendan que hay un protocolo y esperamos que eso no lo perjudique para las próximas convocatorias", dijo Pierre Yves Hendrick, director administrativo de Royal Charleroi al diario "El Bocón".



Sin embargo, en la página oficial del Sporting Charleroi, apareció un comunicado en el que anunciaron la convocatoria de Cristian Benavente a la selección peruana. Pero horas más tarde fue borrado.

Página oficial de Charleroi Página oficial de Charleroi

Cristian Benavente no será parte del plantel de la selección peruana que viajará a Europa para enfrentar a Holanda y Alemania en el 6 y 9 de setiembre, respectivamente. ¡Será para otra oportunidad, 'Chaval'!