Cristian Benavente declaró para la prensa luego del triunfo de Alianza Lima por 3-1 sobre Mannucci. El ‘Chaval’ aseguró sentirse contento por el debut, su golazo y porque la gente se fue feliz de Matute.

“Estoy muy contento por lo que ha mostrado el equipo, ganar con uno menos no es fácil, remontar, estoy contento por la gente que se va contenta a casa”, inició declarando el ‘Chaval’.

Sobre el apoyo del público en Matute, ‘Bena’ aseguró que el aliento de la hinchada fue primordial para conseguir los 3 puntos. “ Es una sensación única, me habían dicho que la gente animaba todo el tiempo, pero después de ir perdiendo ellos nos han ayudado a remontar ”, expresó.

“(Bustos) me dijo que me pegara a Hernán (Barcos), que me compenetrara con él, creo que tenemos un gran equipo. Estoy en la posición que más se me acomoda y con un jugador con experiencia como él (Barcos), me va a ayudar mucho”, agregó.

Sobre el gol, manifestó que se animó por la confianza que le dieron sus compañeros y que los tiros libres es algo que siempre practica. “No sabíamos si tocarla un poco o pegarle, me decidí por dale directo, Lavandeira me dio la confianza, así que contento por el gol y por los tres puntos”, sentenció.

El golazo de Cristian Benavente

Alianza Lima ha logrado darle vuelta a un marcador adverso ante Carlos A Mannucci y fue Cristian Benavente quien se ha encargado de hacer la fiesta en Matute que esperaban soltar el grito de gol en la tercera jornada de la Liga 1, consiguiendo el primer triunfo del cuadro victoriano ante su público.

Cristian Benavente anota goalzo en triunfo de Alianza Lima (Video: GOLPERU)

