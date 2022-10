Cada día más incómodo dentro de los ‘Red Devils’. Tras la decisión Erik Ten Hag, Cristiano Ronaldo fue suplente en el partido de Manchester United vs. Tottenham y no llegó a salir al campo de juego ni un solo minuto. El delantero portugués no soportó la molestia de no jugar y tomó una conflictiva decisión.

Erik Ten Hag prescindió de Cristiano Ronaldo, de vuelta al banquillo tras su titularidad en los dos últimos choques. Ni siquiera jugó.

La decisión del ex entrenador del ‘Ajax’ no cayó bien en CR7, ya que entes del final del partido, tomó el camino del vestuario en Old Trafford a los 89 minutos.

El delantero luso e ídolo en el Manchester United decidió no ver más el partido, luego de que Ten Hag completará los tres cambios que podía realizar.

Victoria del Manchester United

Después de una exhibición en el primer tiempo de Hugo Lloris, que lo paró todo hasta el descanso, a la vuelta del vestuario un tiro de Fred y el desvío desafortunado de Ben Davies doblegó al portero, la única resistencia que opuso de verdad el Tottenham frente al Manchester United, que lo sobrepasó por presión, intensidad y ocasiones, suficientes como para haber firmado una goleada más allá del 2-0 de Bruno Fernandes con el que sentenció una noche para soñar en Old Trafford.

Sólo ganó 2-0, pero su partido fue para más, mientras estrecha el margen sobre las posiciones de la Liga de Campeones, a un solo punto ya de la cuarta plaza del Chelsea, a cuatro del Tottenham, que ha jugado un partido más, y a cuatro del Manchester City, con los mismos encuentros.

