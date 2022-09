Cristiano Ronaldo no vive su mejor momento anímico tras no conseguir la clasificación de Portugal a la Final Four de la UEFA Nations League. España necesitaba la victoria ante los lusos para pasar dentro de los cuatro mejores y lo consiguió con un gol de Álvaro Morata. Ante esto, no faltaron en llegar las críticas al delantero del Manchester United y esa situación incomodó a Katia Aveiro.

La hermana de Cristiano Ronaldo publicó un mensaje para sus compatriotas portugueses: “Hay que darle una mano a los que siempre han dado la suya por Portugal. Pero los portugueses son enfermos, mezquinos, desalmados, estúpidos y desagradecidos”.

El reclamo de Katia Aveiro a los portugueses por Cristiano Ronaldo. (Foto: Agencias)

“Este tipo que está sentado ha estado de bajón durante un tiempo y no hay nadie que le haya dado la mano. Es cruel. Y ha sido tanto y es tanto lo que él da. Ese que está sentado se llama Cristiano Ronaldo y es el mejor jugador del mundo”, agregó.

Katia continuó y le mostró todo su apoyo al futbolista que juega en la Premier League: “Él tiene a su familia y a quienes le quieren a su lado. Siempre estarán a su lado, pase lo que pase. Los portugueses escupen en el plato que comen, siempre ha sido así. Por eso cuando alguien aparece de las cenizas y cambia la mentalidad, molesta. Contigo siempre, mi rey. Quédate tranquilo”.

El reclamo de Katia Aveiro a los portugueses por Cristiano Ronaldo. (Foto: captura Instagram)

Fernando Santos defendió a Cristiano Ronaldo

Fernando Santos lamentó las ocasiones que falló Cristiano Ronaldo en el partido que su equipo perdió esta noche ante España, pero dejó claro que “la confianza es total”.

“Portugal es un equipo, la confianza en Cristiano es total. Hoy ha tenido tres o cuatro ocasiones, normalmente las marca y hoy no las metió. Esto es fútbol”, indicó el técnico luso en su comparecencia ante los periodistas.

Cristiano Ronaldo no viene pasando su mejor momento futbolístico. El jugador portugués se mantuvo en Manchester United tras sonar su salida del equipo inglés y, ahora, está jugando en la Europa League.