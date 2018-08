Cristiano Ronaldo: Este alentador mensaje envió al arquero que fracturó en su debut con Juventus [VIDEO]

El debut de Cristiano Ronaldo con la Juventus , en la Serie A , fue más que accidentado. Sumado a que no pudo anotar su primer gol, tuvo que afrontar el hecho de lesionar, sin intención, al golero del Chievo Verona, Stefano Sorrentino, quien terminó con una fractura de tabique nasal y lesiones cervicales producto de una duro choque con el portugués.



Crsitiano Ronaldo recibió una importante cantidad de criticas por no conmoverse con la lesión del golero de Chievo Verona. Pero la estrella de la Juventus ha tapado la boca de todos sus críticos y ha sido el propio guardameta quien ha reconocido la comunicación con la nueva estrella de la Serie A.



"He recibido un mensaje de cercanía y pronta recuperación por parte de Cristiano Ronaldo. ¡Gracias, leyenda!", escribió el italiano en sus redes sociales, quien estará apartado de las canchas por al menos dos semanas después del enfrentamiento con la Juventus.



Fractura nasal, traumatismo cervical y contusión en el hombro izquierdo, fueron el saldo de lesiones que sufrió Sorrentino cuando se estrelló con la humanidad de Cristiano Ronaldo en la primera fecha de la Serie A.



Sorrentino, de 39 años, había sido protagonista en el duelo contra Juventus con dos paradas decisivas tras unos disparos de Cristiano Ronaldo, pero tuvo que retirarse en el 92 tras el choque con el propio delantero portugués.