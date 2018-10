Cristiano Ronaldo apareció en una rueda de prensa con un reloj de 2 millones de euros | VIDEO

Antes de la victoria de Juventus vs Manchester United, Cristiano Ronaldo apareció con un reloj valorizado en dos millones de euros- tiene 424 brillantes blancos y rojos- que pertenece a la marca Jacob & Co de la gama Caviar Torubillon.

Cristiano Ronaldo apareció en la conferencia de prensa-con este reloj-para hablar sobre la investigación que enfrenta por un presunto abuso sexual y aseguró que es un ejemplo fuera y dentro del campo.

“Sonrío siempre, juego en un club fantástico, tengo salud y tengo una gran familia. Tengo todo. El resto no me afecta. Mis abogados están confiados y yo también lo estoy. Hice un comunicado hace dos semanas, no voy a mentir sobre esta situación. La verdad siempre gana en estos casos”, dijo Cristiano Ronaldo.

Según el diario The Sun, el reloj de Cristiano Ronaldo pertenece a la marca Jacob & Co, de la cual el futbolista de Juventus es imagen desde 2013.

Cristiano Ronaldo apareció con un reloj de más de dos millones de euros. (Video: YouTube)

Juventus de Cristiano Ronaldo confirmó todavía más su candidatura al título en la Champions League con una victoria 1-0 en Old Trafford ante el Manchester United de José Mourinho, este martes en la tercera jornada.

En el partido de Manchester, el estelar del día en la máxima competición europea, la Juventus asestó un zarpazo importantísimo, disparándose en la clasificación del grupo H con un pleno de 9 puntos en la Champions League.

Paulo Dybala logró en el minuto 17 el único gol del partido, aprovechando un rechazo en el área, después de un intento en la banda derecha de Cristiano Ronaldo, que no pudo marcar a su exequipo y a su exentrenador José Mourinho.