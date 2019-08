Cristiano Ronaldo: Con estos argumentos dijo estar por encima de Lionel Messi |VIDEO |FOTOS 

La rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no tiene cuando acabar. La estrella de Juventus no desperdicia oportunidad para encender las llamas de esta polémica que escribe un nuevo capítulo con sus declaraciones en un documental de la cadena DAZN y donde ha puesto como argumento su rendimiento en la Champions League.



Cristiano Ronaldo no dudó en reconocer que Lionel Messi es uno de los mejores jugadores del mundo, pero rápidamente hizo la aclaración "La diferencia conmigo es que he ganado la Champions League con clubes diferentes. He sido el máximo goleador de esta competencia seis veces seguidas", dijo con una claridad irrebatible.



CR7 reconoció que parte de ese éxito se debe a su envidiable forma física "Cuesta mucho mantener el nivel y seguir en la cima. Este cuerpo atlético y esbelto no cae del cielo. Lo digo en broma, pero es verdad. Tras los trofeos hay mucho trabajo", aseveró.



Cristiano Ronaldo volvió a hacer esta diferencia con Lionel Messi.

Lejos de seguir en la polémica Cristiano Ronaldo aprovechó para reconocer los méritos de Lionel Messi. "Es un jugador excelente que será recordado no solo por los Balones de Oro, sino por estar siempre arriba, año tras año, como yo".



El portugués reconoció que no lo mueve el dinero, sino las metas colectivas "Trabajo primero para conseguir el premio para el equipo, porque los premios en equipo te llevan a los individuales. Uno se levanta a diario para entrenar con la meta de conseguir algo, no es solo levantarse para ganar dinero. Dinero no me falta, gracias a dios. Quiero ganarme un lugar en la historia del fútbol. Ganar cada vez más", finalizó.