Cristiano Ronaldo enojado al ser cambiado, hace terrible desplante a su técnico y compañeros de Juventus

Cristiano Ronaldo fue noticia por su reacción al ser cambiado en el partido Juventus vs Milan por la Serie A de Italia. CR7 no toleró el cambio e hizo terrible desplante.



Cristiano Ronaldo, fue sustituido a los 54 minutos del partido contra el Milan con el 0-0 en el marcador, y luego de hacer gestos con la cara y brazos, se fue directamente a los vestuarios en vez de sentarse en el banco de suplentes junto al resto de sus compañeros.



Cristiano Ronaldo fue sustituido por Paulo Dybala, quien anotó el gol decisivo en el minuto 77 tras una combinación con el brasileño Douglas Costa y el también argentino Gonzalo Higuaín para colocar líder al Juventus, con un punto de ventaja sobre el Inter de Milán.



Cristiano Ronaldo, que también había abandonado el campo a diez minutos del final en el duelo de la Liga de Campeones ganado 2-1 en el campo del Lokomotiv Moscú el pasado miércoles, se fue del césped visiblemente fastidiado.



Cristiano Ronaldo anotó un solo gol en los últimos cinco partidos disputados. Lo firmó en el minuto 95 del duelo ganado 2-1 contra el Génova, mientras que no vio puerta dos veces ante el Lokomotiv y contra el Torino, además de este domingo.



Hasta este momento, el portugués marcó cinco goles en la Serie A y dio una asistencia. A ellas se añade el tanto marcado al Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones.

