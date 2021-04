LO PAGÓ CARO. La ira de Cristiano Ronaldo podrá descender un poco. Porque el astro de la Juventus, que vivió momentos de furia en el final del partido entre Portugal y Serbia, por las eliminatorias mundialistas a Qatar 2022 recibió una buena noticia y ha sido la sanción para el árbitro asistente holandés Mario Diks quien cometió un garrafal error.

En el final del partido, Cristiano Ronaldo definió ante el portero rival, la pelota cruzó toda la línea antes que un defensor rival la sacara. Sin embargo, Mario Diks quien tenía de frente la jugada no convalidó el tanto. Al no haber VAR en esos encuentros, el duelo siguió y culminó 2-2. Eso generó la ira de Ronaldo quien no solo atacó verbalmente a la autoridad, sino amagó irse de la cancha.

Como castigo, el juez asistente no asistirá a la Eurocopa de naciones, cuyo inicio será el próximo 11 de junio. La noticia fue confirmada por la agencia EFE tras una comunicación con la Real Federación Neerlandesa de Fútbol. Asimismo, el árbitro principal de la terna, Danny Makkelie, confirmó que su compatriota ha sido reemplazado en el equipo.

Cristiano Ronaldo: Polémica por gol anulado en la última jugada en Portugal vs Serbia (ESPN)

“Jan de Vries sustituirá a Mario Diks en nuestro equipo y preferiría decir lo menos posible al respecto. Esto es realmente un asunto de equipo. He trabajado con Mario durante años, así que comprenderán que es una elección difícil. También en interés del equipo arbitral”, manifestó Makkelie al medio local AD.

En el mismo artículo, el mismo Mario Diks se pronunció tras conocer la terrible noticia. “Es una gran decepción para mí justo antes de la Eurocopa”, inició. “El miércoles 31 de marzo, Makkelie me dijo que quiere continuar con otro asistente, porque la confianza en nuestra cooperación se ha acabado”, confirmó.

De momento, De Vries ya empezó a trabajar con la terna encabezada por Makkelie, pues el pasado domingo apareció durante el partido entre FC Utrecht y Feyenoord por la Eredivisie. “Estamos tan cerca de la Eurocopa que también podemos clasificarnos para el Mundial como arbitraje. Todo el foco está ahora en eso. Y en los últimos partidos en Champions y Europa.

De otro lado, Cristiano Ronaldo contribuyó a una causa benéfica de manera indirecta tras aquel duelo con Serbia. El brazalete de capitán, que arrojó al césped por su molestia, fue recogido por un bombero y luego subastado para ayudar a un niño serbio en su tratamiento contra el cáncer.

TE PUEDE INTERESAR