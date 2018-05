Cristiano Ronaldo celebró la Champions League, pero no seguiría en el Real Madrid [FOTOS y VIDEO]

Tras ganar la final de la Champions League, Cristiano Ronaldo explotó en felicidad al conseguir el tricampeonato con el Real Madrid en el máximo certamen europeo.



Sin embargo, Cristiano Ronaldo dejó una incógnita al ser entrevistado después de la final de la Champions League , pues al parecer estaría pensando en su futuro en el Real Madrid .



“Hay que disfrutar de este momento, en los próximos días daré una respuesta a los aficionados, que siempre han estado a mi lado. Fue muy bonito estar en el Real Madrid . Ahora disfruto del momento, el futuro de cualquier jugador no es importante”, dijo Cristiano Ronaldo ante la sorpresa de los hinchas madridistas que no esperaron esa respuesta de CR7 tras ganar la Champions League .



Luego, Cristiano Ronaldo se mostró contento por el logro en la Champions League , considerando que son "justos vencedores" en la final.



Cristiano Ronaldo insinuó que dejaría el Real Madrid tras ganar la Champions League. (Video: Twitter)

"Hicimos tres goles y pudimos hacer más”, aseguró Cristiano Ronaldo , quien no pudo anotar en la final de la Champions League .



"No he metido gol hoy pero soy otra vez el máximo goleador del torneo. A lo mejor habría que cambiar el nombre de la Champions a CR7 Champions League . No puedo estar triste", dijo el delantero portugués.



Al ser consultado por las palabras de Cristiano Ronaldo , Sergio Ramos, capitán del Real Madrid , indicó que su compañero "no va a estar en ningún mejor que aquí".



