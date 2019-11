Cristiano Ronaldo enseña cómo hay que pegar a rival con el codo en el Juventus vs Torino | VIDEO

Juventus buscaba recuperar la punta de Calcio y el gol de Cristiano Ronaldo no llegaba. El portugués estrllaba todas sus intenciones en las manos del golero Salvatore Sirigu y en medio de su frustración cayó en la provocación de sus rivales y aplicó un golpe con el codo a un zaguero de Torino en su lucha por mantener la punta de la Serie A.



Cristiano Ronaldo intentó una y otra vez encontrar las redes de Torino y la tarea no le fue nada fácil, por el contrario Armando Izzo y Lyanco le hicieron su labor más que complicada y fue el primero quien lo trató con más rudeza.



En el complemento el tiempo se acortaba para los Bianconeros y Cristiano Ronaldo no aguan to más el trato de Armando Izzo y le dejó un regalo con el codo que el arbitro no apreció y que su rival de turno exageró de sobremanera, motivo por el cual CR7 no fue sancionado y solo recibió una advertencia del juez del partido.



Cristiano Ronaldo codo (Fuente EPSN)