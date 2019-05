Cristiano Ronaldo: Este compañero prefiere irse a Real Madrid que seguir a su lado en Juventus |VIDEO 

Paulo Dybala no pretende ser opacado una temporada más por la luz de Cristiano Ronaldo en la Juventus. El delantero argentino al parecer ya habría dado su palabra a Florentino Pérez para ser el nuevo fichaje del Real Madrid así lo deja claro el portal de 'Don Balón', en España.



Paulo Dybala a mostrado su rendimiento más bajo desde su llegada a la Juventus. No es coincidencia que esto coincida con la llegada de 'CR7' a la Juventus. Zinedine Zidane, también habría dado su visto bueno para que el argentino se sume para la próxima tem porada.



"Florentino Pérez sabe que no será fácil para Real Madrid llevar a sus filas a Kylian Mbappé, Neymar, Mohamed Salah y a Sadio Mané, en las próximas semanas por lo que la oportunidad de llevarse al goleador de los bianconeros resulta más que atractiva", asegura Don Balón.



Dybala y Cristiano Ronaldo

El hermano de Paulo Dybala, representante del '10' de la Juventus, asegura que su hermano tiene una buena relación con Cristiano Ronaldo, pero que su producción se ha visto afectada por el tipo de juego que ahora tiene el equipo.



"Fuera del campo no hay problemas con Cristiano Ronaldo. Los problemas están dentro: no puedes contra él. Estaba muy cómodo en Italia, ahora ya no. Muchos jugadores están infelices, no solo Paulo. No será el único que se va a ir’", dijo Gustavo Dybala a 'Radio Impacto Cordoba'.