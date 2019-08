Cristiano Ronaldo confesó cómo nació su popular festejo "Siuuuuuuu" |VIDEO |FOTOS   

Cristiano Ronaldo tiene una marca registrada y es el popular festejo cada vez que remueve las redes rivales. La estrella de la Juventus , confesó como fue el origen de esta particular celebración que nació durante su etapa en el Real Madrid.



Cuando Cristiano Ronaldo anota un gol, ahora con la Juventus, su acto reflejo es correr hasta una esquina de la cancha, saltar con toda su potencia y tras un giro, caer sobre el césped con las manos, las piernas extendidas y lanzar un grito de guerra. "Siuuuu"



"Fue cuando jugamos en Estados Unidos ante Chelsea, no se cómo se me ocurrió. Solo anote y luego celebre diciendo Siuuuuu. Fue natural para ser sinceros. Después me gustó y lo hice habitualmente, vi que a la gente le gustaba", dijo Cristiano Ronaldo para el portal Soccer.com



Cristiano Ronaldo ya había tocado el tema antes con el periodista español, Josep Pedrerol, en el Chiringuito."Es sí. La gente todavía no sabe cómo se dice. Es sí. Es sí como diciendo lo ha hecho... no es 'siu', es sí. Pero la celebración está dando suerte", dijo en su momento la estrella de Juventus.