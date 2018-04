Cristiano Ronaldo: Esta fue la crítica de Martín Liberman y su opinión sobre dudoso penal [VIDEO y FOTOS] 

Cristiano Ronaldo empujó a Real Madrid a las semifinales de la Champions League , al anotar un gol de penal en la derrota 3-1 de los españoles ante la Juventus, que le bastó para seguir su carrera rumbo a levantar por doceava vez la 'Orejona'. El mal desempeño del cuadro galáctico no fue ajeno para Martín Liberman, periodista de la cadena Fox Sports, quien dijo esto sobre CR7 y compañía.



Cristiano Ronaldo anotó el gol que marcó la diferencia en el último minuto. Un gol polémico por la cuestionable jugada de penal a favor de Real Madrid y Martín liberman no dudo en decir que la jugada fue una clara falta, que estuvo correctamente sancionada y validó la clasificación a las semifinales de la Champions League.



" Cristiano Ronaldo fue el mejor del Real Madrid, un equipo que jugó mal, que fue tímido y chato. Cristiano con su coraje fue a buscar e intentó. En el segundo tiempo no tan bien como el primero, pero baja una pelota notable a Lucas Vásquez", comento el comentarista argentino.





Esto dijo el periodista argentino sobre la clasificación de Real Madrid en Champions League

"Apareció cuando había que meter la pelota, ahí en el minuto 50 del segundo tiempo. Miren que por más que sea Cristiano Ronaldo o Messi también le tiemblan las piernas ante semejante responsabilidad. Era una responsabilidad mayúscula y él la resolvió con categoría", añadió el cronista sobre la clasificación de Real Madrid.



También aprovechó para defenderse de los insultos que recibe por destacar la actuación de Cristiano Ronaldo por encima de Lionel Messi. "Muchos se rasgan las vestiduras, no sé, plantean cuestiones sexuales mías con él. Piensen lo que quieran. Soy muy feliz. Estoy alegre con mi vida. Tengo una familia hermosa, una profesión que me encanta. Me encantan las chicas. Si me gustaran los varones no habría ningún problema tampoco", se defendió Liberman.