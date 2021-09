Cristiano Ronaldo ha regresado al Manchester United para hacer historia. A CR7 no solo le bastó con ganarlo todo en el Real Madrid y ser el goleador de la Juventus. Ahora ha vuelto al equipo en la que ganó su primera Champions para, a sus 36 años, alcanzar más la gloria. Por eso, con dos goles en su retorno al Old Trafford, en el mundo resonó el apodo de El Bicho. Pero no todos saben de dónde nace ese peculiar apelativo.

El futuro de Ronaldo era incierto en agosto, cuando se rumoreaba que dejaría la Juventus. Hasta dejó de entrenar. Luego, aparecieron nuevos rumores de que ficharía por el Manchester City de Pep Guardiola, lo que generó una serie de reacciones en la red.

Los fanáticos no podían creerlo: el ídolo del United fichando por el City era visto como una ofensa para el pasado del delantero en los Diablos Rojos. Sin embargo, no pasó de ser un especulación y el fichaje de Ronaldo para el Manchester United fue la noticia del año que recibió la afición británica.

No solo hubo una revolución en las tribunas sino que también dentro del equipo. Edison Cavani, el experimentado delantero uruguayo, no tuvo problemas para entregarle, de inmediato, la camiseta número 7 a Ronaldo. También se ha informado que la dieta de los jugadores del United ha cambiado con la llegada de Cristiano.

¿CÓMO NACIÓ EL APODO DE EL BICHO DE CRISTIANO RONALDO?

Cristiano Ronaldo, en la actualidad, es conocido mundialmente como El Bicho. No solo en las tribunas sino sobre todo en las redes sociales es que ese apelativo se hace presente cada vez que juega el futbolista portugués. El responsable de esta peculiar denominación es Manolo Lama.

Lama es un relator español que le da voz a varios videojuegos del FIFA. Sus narraciones sobre Cristiano Ronaldo, en la cadena COPE, se hizo muy popular porque el locutor, en cada partido, llamaba como El Bicho a Cristiano Ronaldo. Tanta fue su insistencia que el apodo terminó pegando entre los aficionados al fútbol.

Y el nombre se debe a que Ronaldo mantiene fortaleza y liderazgo dentro de la cancha. Hasta en sus peores partidos se han visto esas características en el jugador. Por eso también se ha ganado otros apelativos famosos.

EL COMANDANTE

Otro de los apodos famosos de Cristiano Ronaldo es El comandante. Este apelativo se lo ganó por su forma de encarar los partidos, siendo el capitán indiscutible aunque no llevara la banda en el brazo. Así es como los seguidores de CR7 lo nombran en las redes sociales y cada vez que Ronaldo marca goles en la cancha.

MR. CHAMPIONS

Este apodo nació más por los comentaristas que narraban las incursiones de Cristiano Ronaldo en la Liga de Campeones de la UEFA. No hay mucha ciencia en este apelativo porque la increíble racha del portugués en el campeonato lo dice todo: ha ganado cinco Champions League, de los cuales cuatro fueron con el Real Madrid y uno con el Manchester United, equipo al que volvió después de 12 años.

