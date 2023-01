Cristiano Ronaldo fue protagonista de una increíble presentación como la nueva estrella de Al Nassr de Arabia Saudita, pero también fue protagonista de un tremendo blooper al confundir su nuevo paradero en el fútbol con Sudáfrica, un error que ha dado la vuelta al mundo.

El cansancio y la prensión de responder lo correcto ante la prensa pareció jugar una mala pasada a CR7 cuando le preguntaron si llegar al Medio Oriente era la recta final de su trayectoria. “La evolución del fútbol es diferente, por lo que no es el final de mi carrera venir a jugar a Sudáfrica… ”, dijo sin darse cuenta del error y continuó. “ Quería el cambio y no me importa lo que diga la gente ”, agregó.

Este primer ‘lapsus’ de CR7 fue motivo de diferentes memes en las redes sociales, sin embargo, los anfitriones del portugués no hicieron mayor eco del error de la nueva estrella de la liga árabe que en su intento por decir “Saudi Arabia” dijo “South Africa”

“Es un contrato único, porque yo soy un jugador único”

Fiel a su estilo punzante y protagónico, el ‘Bicho’ reconoció que recibió muchas ofertas para continuar su carrera (Australia, Estados Unidos, Portugal) y se mostró satisfecho por tomar la mejor decisión “ Es un nuevo reto. Es un desafío, no sólo futbolístico, fichar por el Al Nassr ”, explico.

Cristiano Ronaldo también defendió la espectacularidad de su contrato anivel económico con una cifra que podría superar los 200 millones de euros anuales. “ Soy un jugador único. He batido todos los récords en Europa y ahora quiero hacerlo aquí. Es un contrato único, porque yo soy un jugador único. Lo que hoy quiero es jugar y disfrutar ”, agregó.

Asimismo, dejó en claro que esta en capacidad para poder debutar este jueves con Al Nassr. “ Si el entrenador lo decide, puedo jugar dentro de dos días. No me preocupa lo que diga la gente. Hoy en día el fútbol ha evolucionado y es muy competitivo ”, comentó Ronaldo.