El pase de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr no ha dejado indiferente a nadie, tampoco al francés Eric Cantona, quien al igual que CR7 fue figura de Manchester United y desde su retiro, con 56 años, no dudó el cuestionar la decisión del jugador más mediático de Portugal.

El delantero francés a diferencia del ‘Bicho’ se retiró de los ‘Diablo rojos’ con solo 31 años y reconoció que su colega portugués no acepta que ha perdido ciertas habilidades con el paso de los calendarios. “ Regresó aquí y el Manchester United no era el mismo que él dejó. A veces no entiende que las cosas cambiaron, así que tal vez se sorprendió de que cambiaran muchas cosas ”, señaló el exdelantero para el ‘Manchester Evening News’.

Cantona despertó la polémica dejando entrever que CR7 se resiste a aceptar que es un veterano para el fútbol. “ Tienes dos tipos de jugadores. Están los que quieren jugar todos los partidos, porque todavía piensan que tienen 25 años y están los que se dan cuenta de que no tienen esa edad y están aquí para ayudar a los jugadores más jóvenes ” , expresó.

Eric Cantona vuelve a 'golpear' a Cristiano Ronaldo (Foto: Getty Images)

Cantona a Cristiano Ronaldo: “Simplemente es mayor”

Los choques de Cristiano Ronaldo con sus entrenadores es la razón de esta reflexión del francés. “ Hay algunos que entienden que no jugarán todos los partidos, saben que jugarán algunos, pero su parte es ayudar a los jóvenes, como todavía lo hace Zlatan Ibrahimovic con el AC Milan, o Ryan Giggs o Paolo Maldini, pero creo que Ronaldo no entendió y sigue sin entender que no tiene 25 años ”, reflexionó.

Asimismo, el exatacante le dio un consejo al nuevo jugador de Al-Nassr. “ Simplemente es mayor y debería haberse dado cuenta de que, en lugar de no estar feliz de estar en algunos juegos, diga: ‘Está bien, no tengo 25 años, no puedo jugar todos los partidos, pero voy a ayudar a los chicos jóvenes. y aceptaré esa situación y esta es mi situación ”, concluyó con su comentario.

El Paris Saint-Germain viajará a Riyadh, Arabia Saudita, para jugar contra un once estelar de los mejores clubes saudíes Al-Hilal y Al-Nassr.

Bruno Fernandes pide no pelmizar con CR7

En la misma sintonía, un excompañero de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes , comentó que la remontada ante Manchester City fue producto de un trabajo en equipo , algo que sonó a crítica para CR7. “Ahora somos un equipo. Hace unos meses, por ahí a veces, algunos de nosotros miraba más por sí mismo, pero ahora ya no hay eso. Hoy corrimos el uno por el otro, como tiene que ser”, comentó a la prensa.

“Antes del partido tuvimos una charla, les dije que si jugábamos como lo venimos haciendo, le podemos ganar a cualquiera. Y así está pasando. Hoy fuimos mejores”, sostuvo.

Finalmente, el también portugués, no quedó contento con el tratamiento que le dio la prensa a sus palabras. El jugador consideró que utilizaron sus declaraciones para atacar a Cristiano Ronaldo. “No usen mi nombre para tratar de atacar a Cristiano! Él fue parte de nuestro equipo la mitad de temporada y como he dicho en muchas entrevistas está siendo increíble”, precisó.

