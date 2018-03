Cristiano Ronaldo: Dani Alves defiende su asqueroso gesto contra estrella del Real Madrid [VIDEO]  

Cristiano Ronaldo recibió apoyo no solo de sus seguidores, sino hasta de los propios hinchas del PSG quienes criticaron a Dani Alves por pegar la mucosidad de su nariz sobre una de las mangas del delantero del Real Madrid, un acto que no solo ha sido calificado de antideportivo, sino además como desagradable.



Cristiano Ronaldo, estrella del Real Madrid, no se ha pronunciado al respecto, pero el sinnúmero de comentarios atacando al lateral de PSG, ha provocado que Dani Alves salga al frente para defenderse de quienes critican su descalificable actitud.



“En mi profesión no es solo una pena quedar eliminado, eso forma parte del cotidiano nuestro. Pero tener que ver y escuchar bobadas como estas... pero bueno, continuaré compitiendo como hice hasta hoy y las bobadas para los bobos!! #respectwinorlose (respeto ganes o pierdas)”, dijo Dani Alves con la frustración de ser superado individualmente por Cristiano Ronaldo, sino que además colectivamente por Real Madrid.

Durante el partido Dani Alves se llevó su mano izquierda a su nariz, la limpió y cuando estuvo al lado de Cristiano Ronaldo, paso su mano por la manga del jugador del Real Madrid quien jamás se percató de esta situación. El video se volvió viral en las redes sociales y numerosos medios de comunicación cuestionaron al defensor brasileño.