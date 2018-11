Cristiano Ronaldo: Esta decisión del entrenador de Juventus no le gustará a portugués |VIDEO |FOTOS  

Cristiano Ronaldo es la máxima estrella de la Juventus y hasta el momento viene cumpliendo con la cuota de gol y con el liderazgo dentro del equipo, pero tiene una deuda pendiente con su rendimiento dentro del campo: la efectividad de sus tiros libres.



El porcentaje de efectividad de Cristiano Ronaldo, en los tiros libres, ya venía en descenso desde su ultima temperada en el Real Madrid y el entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri , no es esquivo las estadísticas.



Missimiliano Allegri , no ha tenido ningún problema en anunciar que que el Cristiano Ronaldo ya no será la primera opción cuando exista una falta cerca del arco rival, pero con la siguiente excepción...



Juventus 3-1 Cagliari: Goles y resumen

"Cristiano Ronaldo es un tipo inteligente, él sabe que Pjanic y Dybala son excelentes ejecutores de tiros libres y que van a patear los tiros que estén cerca del área. Cuando haya tiros libres desde muy lejos, Ronaldo puede patearlos", mencionó Massimiliano Allegri, estratega de la Juventus.