Cristiano Ronaldo: 'Der Spiegel' revelaría su confesión de abuso sexual contra Kathryn Mayorga |VIDEO |FOTOS

Cristiano Ronaldo , la estrella de la Juventus , tuvo un martes complicado luego que nueva revelaciones sobre el caso de abuso sexual en contra de la modelo estadounidense Kathryn Mayorga fuera desveladas por el semanario alemán 'Der Spiegel'.



La defensa de Cristiano Ronaldo habrían enviado en su momento material sobre las consultas con su cliente a la justicia norteamericana que destapan detalles íntimos que podrían poner en aprietos al jugador de la Juventus.



"Ella dijo que no era correcto tener relaciones sexuales, ya que nos acabábamos de conocer, pero aún así me agarró el pen... No utilizamos lubricante, usé mi saliva", habría dicho Cristiano Ronaldo quien es cuestionado como Señor X en el documento que presentan al Tribunal de Las Vegas.



No se especificó el contexto de este cuestionario entre Cristiano Ronaldo y su defensa. En este documento también se corrobora el enojo de Kathryn Mayorga “Eres estúpido, imbécil, me obligaste. Y yo me disculpé después”, agregó en este documento.



Rápidamente, Cristiano Ronaldo salió a desmentir esta versión y volvió a defender su inocencia. “Todo lo que se ha publicado es falso, sólo quieren promocionarse gracias a mi nombre. Espero tranquilo el resultado de la investigación, ya que nada me pesa en la conciencia”, dijo el jugador de Juventus.