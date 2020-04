Diego Forlán, entrenador de Peñarol y uno de los jugadores internacionales más exitosos de Uruguay contó por qué eligió a Cristiano Ronaldo por encima de Lionel Messi como mejor jugador del momento y lo hizo basándose en el conocimiento que el delantero tuvo como compañero del portugués en sus primeros años en el Manchester United.

“Siempre digo lo mismo, si va a analizar características de cada uno digo que Cristiano Ronaldo es mucho más completo que Messi”, dijo Diego Folán para DirecTV.

“Por más que Lionel Mess es zurdo y le pega muy bien con la derecha justo lo comentaba ayer con un amigo que me llamó y tocábamos ese tema, Eso que para el zurdo es más complicado pegarle con la otra pierna que para un derecho pegarle con zurda. El zurdo bueno no necesita la derecha y por eso la comparación con Maradona, a veces, no digo que uno se a mejor que el otro”, agregó.





“Cristiano antes era mucho de bicicletas le gustaba el ‘firulete’ y lo practicaba, mientras yo estaba haciendo otro trabajo. Luego le agarró gusto al gol y se dedicó solo a eso”, comentó el técnico de Peñarol quien compartió vestuario en los inicios de CR7 en Manchester United.

