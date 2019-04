Cristiano Ronaldo: Este fue su divertido karaoke junto a Georgina Rodríguez |VIDEO |FOTOS

Cristiano Ronaldo aprovecha sus días de descanso para pasarlo en familia y durante un corto viaje junto a Georgina Rodríguez y su hijo Cristiano Jr., el delantero de la Juventus se animó a demostrar sus cualidades para el canto con un éxito de los años 70's.



Ha sido el miso Cristiano Ronaldo quien ha compartido el video dentro de su lujoso Rolls Royce cantando 'Everybody's Got To Learn Sometime' de la banda de Korgis en la versión de Marc et Claude y señala durante una de los versos a Georgina Rodriguez que aparece en escena.



El tema de la película "Eterno resplandor de una mente sin recuerdo" generó reacciones para todos los gustos entre los seguidores de CR7. Incluso hubo quien lo propuso para participar en el concurso de La Voz.



Karaoke car de Cristaino Ronaldo

En su cuenta de Twitter Cristiano Ronaldo compartió el clip acompañado de la palabras "Cantores", que estuvo acompañado por algunos emoticonos: micrófono, partitura y sonrisas risas.