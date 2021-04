SACARON EL GARROTE. Pese a que es el máximo artillero de la ‘Serie A’ con 25 goles, Cristiano Ronaldo siempre está en el ‘ojo de la tormenta’ y esta vez dos ‘pesos pesados’ apuntaron contra su desempeño en la Juventus. Hay que recordar que ‘CR7′ no ha podido seguir avanzando en la Champions League y se ha quedado lejos de la punta del torneo italiano.

La última actuación del ‘luso’, en el partido contra Genoa que ganaron 3-1 estuvo llena de polémica. Primero arrojó su camiseta al césped, dicen como regalo a un joven alcanza pelotas, y luego habría estado muy enojado en el camarín donde golpeó la pared de rabia y se marchó sin despedirse.

Por ello Walter Zenga y Massimo Mauro, dos campeones de la Serie A, no escatimaron críticas contra el futbolista de 36 años. Zenga, quien defendió las sedas del Inter de Milán de 1982 a 1994, se centró en la frustración que puede sentir Cristiano por la escasa influencia en el juego colectivo de su equipo.

Cristiano Ronaldo lleva 25 goles en el torneo italiano, pero su equipo está lejos de la punta (Getty)

“Cristiano Ronaldo ya no es el mismo que la temporada pasada. Su nerviosismo tiene que ver con el hecho de que se ha dado cuenta de que ya no es capaz de generar el mismo impacto. Como hombre y gran campeón, está enfadado consigo mismo”, expresó el retirado portero, dos veces mundialista con la selección italiana.

Por su lado, Massimo Mauro, ganador del título de la ‘Serie A’ con Juventus, dudó del liderazgo del futbolista ‘luso’. Además, el ex mediocampista explicó cómo es que el individualismo de la estrella de la ‘Juve’ puede terminar afectándole a todo el equipo.

A Walter Zenga no lo batieron en el tiempo reglamentario durante cinco partidos durante la Copa del Mundo de Italia'90. (Foto: Televisa)

“Cristiano Ronaldo nunca ha sido un líder y nunca lo será. Es una empresa y lo que interesa es su facturación y no la del equipo. Cristiano no lleva a sus compañeros, quiere que sus compañeros le den el balón para marcar. Un gran solista, no un jugador de equipo”, sostuvo.

Hay aspectos positivos, según Mauro, pero es recomendable que el club termine su acuerdo con el portugués. “Es enorme en términos de marketing. Eso sí, desde el punto de vista de resultados deportivos, la ‘Juve’ no ha mejorado con él y ha ido hasta a peor en la Champions League. Por eso es mejor que separen los caminos: Cristiano puede empezar en otra parte y la Juve se quita un enorme obstáculo económico”, cerró.

El próximo partido de Cristiano Ronaldo y la Juventus será la peligrosa visita el domingo al Atalanta, uno de los equipos más en forma del certamen.

TE PUEDE INTERESAR