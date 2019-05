Cristiano Ronaldo: DT de Juventus lo llamó 'maniático' por esta particularidad  |VIDEO |FOTOS 

Cristiano Ronaldo es uno de los deportistas más competitivos del mundo y lejos de levantar un nuevo título con la Juventus , a sus 34 años, va en busca de ser el capo capocannoniere (goleador) de la Serie A y su entrenador Massimiliano Allegri ha revelado uno de sus secretos más escondidos.



En una entrevista para Tuttosport, Massimiliano Allegri, ha destacado el aporte de Cristiano Ronaldo y develó la fórmula del éxito del delantero para seguir en vigencia.



Cristiano Ronaldo se propone un nuevo objetivo de manera constante. "Él es más fuerte que los demás a nivel mental. Cada día encuentra una nueva meta personal. Establece metas personales en su cabeza y tiene una lucidez y un fútbol increíble. Todos tenemos que aprender de él", dijo el DT de la Juventus.





Cristiano Ronaldo 2019

En medio de su explicación no tuvo reparos en calificar una conducta maniática de CR7 en su día a día. "Los sábados al final del entrenamiento, hacemos un pequeño partido. Él se divierte, pero su diversión es ganar ese mini-partido. Le expliqué que para él lo divertido es ganar, pero que no todos son así. En este sentido es maniático y por ello es diferente a los demás. En Milán tuve a Ibra, que se enfadaba todos los días por dar un balón mal", agregó.



El ganador de 5 Champions League, 4 Mundiales de Clubes, 1 Eurocopa, 5 Balones de Oro, 2 premios The Best y 4 Botas de Oro aun tiene cosas que aprender. "Le dije que tenía que estar disponible para todos los demás, que debe tener la humildad para no avergonzar al menos bueno. Pero también es cierto que en el fútbol, y en todo, Cristiano Ronaldo es muy bueno", finalizó.